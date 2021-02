Hoara Borselli, trasparenze e uno sguardo che ti folgora – FOTO

Hoara Borselli, bellezza e sensualità in un colpo solo. Su Instagram il primo piano è magnificano: gli occhi ti catturano

C’è chi non l’ha mai dimenticata e chi invece non la ricordava affatto. Parliamo di Hoara Borselli, attrice e conduttrice, che da tempo mancava dal panorama della televisione. Vi è ritornata in questi ultimi tempi in seguito al caso di Walter Zenga e alle accuse mosse dai suoi figli che lo hanno additato come un padre assente.

La Borselli ha detto la sua ritornando indietro negli anni in cui è stata la compagna del campione dell’Inter e della nazionale. I due sono stati insieme per sei lunghi anni e a “Live non è la D’Urso”, la conduttrice che ha deciso di allontanarsi dalla tv dopo la nascita dei figli, ha parlato della sua storia d’amore con Zenga difendendolo a spada tratta.

Ha detto di ricordare con affetto il portiere e il rapporto che c’è stato tra loro, allontanandosi dalle dichiarazioni fatte nella casa del Grande Fratello dal figlio Andrea. Oggi Hoara è sposata con l’imprenditore Antonello Costigliola con il quale ha messo al mondo due splendidi figli.

Hoara Borselli, bellezza e sensualità in un colpo solo

Hoara Borselli la ritroviamo sui social con un account sul quale non fa mai mancare la sua bellezza. Classe 1976 la bella ex modella mantiene un fisico e una prestanza non da poco. La sua chioma bionda che da sempre la identifica è rimasta intatta. E anche se per lei il tempo scorre pare che sia gli anni che l’essere mamma non l’abbiano scalfita di un centimetro.

Bellezza e sensualità sempre a portata di mano. Lo si percepisce anche nell’ultima foto pubblicata su Instagram con un bel primo piano e uno sguardo che ti folgora. Occhi azzurri e sguardo intenso, deciso, con i capelli che sono stati girati dal lato e una magliettina nera con un po’ di trasparenze in petto.

“Prendi l’anima Custodiscila in un posto che tu sai 🦋” scrive la Borselli a corredo del suo scatto citando una canzone dei Negramaro e per lei gli oltre 170 mila follower che la seguono si inchinano.

