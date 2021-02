Isola dei Famosi, Alex Nuccetelli dice la sua verità e tira in ballo Ilary

Alex Nuccetelli scartato dal cast dell’Isola dei Famosi. Spiega tutto su Instagram e svela il suo rapporto con la moglie di Totti

Alex Nuccetelli scartato dal cast dell’Isola dei Famosi. È questa la notizia che in queste ore imperversa sul web in seguito ad un video fatto dal diretto interessato. Lui è noto per essere l’ex compagno di Antonella Mosetti nonché padre della figlia Asia che porta appunto il suo cognome.

Un vip, insomma, di riflesso, che però quasi fino alla fine era dato per certo nel cast di naufraghi che dall’11 marzo vedremo in Honduras, quando improvvisamente la notizia negativa, scartato.

L’ex della Mosetti spiega che il provino era andato molto bene: “Mi son fatto trovare con sto maxi schermo con l’isola alle mie spalle ed ho spiazzato gli autori” spiega dicendosi dispiaciuto e svelando dei retroscena sulla conduttrice del reality, Ilary Blasi.

I due si conoscono da tantissimo tempo e Nuccetelli è stato il tres d’union tra lei e il Pupone. E allora la domanda sorge spontanea, lady Totti non è riuscita ad aiutare il suo amico? Ci spiega tutto lui.

Isola de Famosi, Alex Nuccetelli: “Scartato per Ilary?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALEX NUCCETELLI (@alexnucce)

Alex Nuccetelli ha spiegato su Instagram di essere riuscito a fare il provino per L’Isola dei Famosi grazie ad alcune sue conoscenze non tramite Ilary Blasi che sarà la padrona di casa. Lei gli disse che i casting erano chiusi e dunque l’ex della Mosetti si è dato da fare per conto suo.

All’inizio il suo nome era riportato tra i nomi dei naufraghi poi è stato depennato. Il motivo secondo Nuccetelli? La profonda amicizia che lo lega alla conduttrice che dice di conoscere da oltre 20 anni.

Scartato perché? “Forse proprio perché mi interfacciavo troppo sulla vita della conduttrice e insomma, magari qualcuno avrebbe potuto additarla di una collusion fra noi oppure sarebbe uscito forse l’argomento” dice nel suo video messaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALEX NUCCETELLI (@alexnucce)

A cosa si riferisce? Al fatto che Totti abbia conosciuto sua moglie proprio grazie a lui. Ma Nucetelli giura che questa cosa “non sarebbe mai uscita da parte mia, io non ne ho mai parlato”. È stata la famiglia Totti, spiega, a parlare di lui nella biografia de campione “svelando che sono stato io l’aggancio usato da Francesco per arrivare ad Ilary. Per me una lusinga”.

