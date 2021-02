Italia: sei regioni a rischio, quali sono e cosa cambierà

Novità in arrivo per l’Italia. Quali sono le regioni a rischio che potranno passare in zona arancione o rossa? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Nelle ultime ore non si parla d’altro. In Italia la curva dei contagi è stabile ma alcune regioni rischiano di cambiare nuovamente colore. Da zona gialla ad arancione o rossa, è possibile analizzare la situazione considerando solo un paio di settimane? Ecco cosa riportano i dati e quali saranno i possibili cambiamenti a partire dal 19 febbraio. Lo scenario di sei paesi potrebbe essere stravolto, non ci resta che scoprire quali potrebbero essere.

Italia: quali sono le sei regioni a rischio?

Le sei regioni che rischiano di cambiare nuovamente colore, come riporta il Corriere della Sera, sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Sono le zone che stando all’ultimo report dell’ISS avevano un indice poco sotto all’1% ma che all’improvviso potrebbero alzarlo e tornare ad essere in pericolo. Ma analizziamo la situazione nel dettaglio:

La Lombardia rischia di tornare in zona arancione essendo l’unica regione sopra quota mille nuovi casi giornalieri; L’Emilia-Romagna l’RT cresce a vista d’occhio ed è sopra l’1%; Nel Lazio il 18% dei casi sono da variante inglese. Secondo i dati degli ultimi giorni, sarebbero oltre settemila le persone che rientrano nei casi sospetti di variante inglese; In Friuli Venezia Giulia e Piemonte per il momento gli impianti sciistici sono fermi e la speranza di queste regioni è che si possa tornare a lavorare almeno per Pasqua; Nelle Marche sono aumentati in questi giorni i ricoveri negli ospedali per Coronavirus.

La situazione italiana sembrerebbe sotto controllo, ma il rischio di contagi è ancora alto e un finale migliore sembra sempre più lontano.

