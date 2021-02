Jessica Franceschetti incrocia le gambe davanti allo specchio, si vede tutto e anche di più – FOTO

Jessica Franceschetti incrocia le gambe davanti allo specchio, ma il gesto non basta per nascondere le “grazie”: i followers rimangono estasiati dalle sue doti fisiche

L’influencer vicentina da oltre 1 milione di followers non perde occasione per sfoderare la propria bellezza davanti ai fan. Jessica Franceschetti si è fatta gradualmente strada nel mondo delle “web star” quale grande appassionata di calcio. La giovane, che lavora per trasmissioni sportive della zona, si è guadagnata le copertine dei più importanti giornali calcistici, il tutto in virtù del suo grande amore: quello per lo sport. Tuttavia, agli utenti non può passare inosservata la sensualità di Jessica. I suoi scatti, che registrano sempre il boom di likes, sono un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

Jessica Franceschetti a gambe aperte davanti allo specchio, visuale mozzafiato

L’ultimo scatto condiviso da Jessica Franceschetti su Instagram è a dir poco a “luci rosse”. L’influencer vicentina, che vanta di un seguito consistente di followers, non smette mai di deliziarli attraverso foto sensualissime, e video in cui sfodera tutte le doti fisiche possedute.

Nel recente post, Jessica si scatta un selfie davanti allo specchio, incrociando le gambe per coprire le proprie nudità. Gli utenti sono rimasti folgorati di fronte alla sua posa. Con indosso un maglioncino nero, dotato di una scollatura mozzafiato, l’influencer ha incantato tutti. Le gambe, completamente scoperte, offrono una visuale per soli adulti, e il décolleté non è da meno.

I fan, nel commentare, non si sono di certo risparmiati. “Mi vuoi far morire?” – le domanda qualcuno, mentre qualcun altro aggiunge – “Che meraviglia che sei“. L’immagine ha già raggiunto quota 30mila likes.