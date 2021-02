Jessica Franceschetti, il video in bikini non lascia spazio all’immaginazione

Jessica Franceschetti pubblica un video che fa il boom di like e commenti. La bella vicentina palleggia e mostra tutte le sue curve. Il bikini non lascia spazio all’immaginazione. Una vera bomba sexy, apprezzatissima dagli utenti social che la seguono con tanta ammirazione.

Jessica Franceschetti ha pubblicato un video sui social dove c’è lei che palleggia. Impossibile non fare caso alle sue forme generose che non passano di certo inosservate.

L’influencer è in bikini e palleggia con disinvoltura. Un video che sta ottenendo tantissimi like, oltre che una marea di commenti. Dopo lo scatto esplosivo in piscina, l’influencer stuzzicca di nuovo i fan.

Jessica Franceschetti pubblica un video dove palleggia: l'influencer in bikini fa girare la testa ai suoi follower

La Franceschetti non perde mai occasione per lanciare provocazioni ai suoi fan che non perdono mai occasione per fare i complimenti: “Bravissima, Ottime doti di palleggio, Wow bellissima buon giorno ❤️❤️, Spettacolareeeeeee 🔥, Spettacolo 🔥, che bello palleggiare con te, Che atleta”.

Una donna tutte curve che riesce a raggiungere dei numeri da far invidia ad influencer di grande successo. La vicentina ha cominciato la sua carriera nelle televisioni locali. Ha partecipato come opinionista nelle trasmissioni calcistiche, dove spesso ha parlato del Vicenza.

Prima di riscuotere così tanto successo sui social, Jessica lavorava presso un ufficio clienti di un hotel. Da quando ha cominciato a postare le sue foto, però, non si è più fermata. Il suo nome in passato è stato anche associato a George Leonard, concorrente del Grande Fratello nel 2010.

Di professione fa la modella. Ama tantissimo viaggiare e si definisce una ragazza lunatica, solare ma anche molto sensibile. Da sempre, spera di rivedere la sua amata squadra in Serie A. In particolar modo, i fan sperano proprio che questo “passaggio” possa spingerla a fare un graditissimo regalo ai follower.

Non ci resta che stare a vedere. Nel frattempo, Jessica non perde occasione per pubblicare i suoi scatti irresistibili che ormai sono diventati una vera e propria consuetudine, attesa dai suoi tanti ammiratori.