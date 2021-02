Katia Follesa e la figlia: spettacolo di quotidianità in famiglia

La comica Katia Follesa ci regala su Instagram un frammento di quotidianità con la figlia che è pura positività e divertimento

La comica Katia Follesa, nella vita Katiuscia, è una forza della natura. Comica, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, è un ciclone di energia e positività. In sodalizio professionale e sentimentale insieme al collega e compagno di vita Angelo Pisani, conosciuto sul palco di Zelig, insieme formano un duo scoppiettante e unico. Coppia che durante il lockdown è diventata trio, coinvolgendo anche la figlia Agata nel progetto “Social Family“, facendo emergere tutta la simpatia e l’abilità professionale ereditata dai genitori.

Katia Follesa con la figlia su Instagram: positività allo stato puro

Katia Follesa e Angelo Pisani stavano portando nei teatri il loro spettacolo “Finchè social non ci separi“, riscuotendo successo, quando è sopraggiunta la pandemia e il conseguente lockdown.

Partendo dai social, si sono accorti quanto gli assaggi della loro straordinaria e divertente quotidianità potesse ricevere interesse e servire alle persone a casa. In modo molto spontaneo e naturale è partito il progetto che ha coinvolto anche la figlia Agata, la quale studia teatro fin da piccola, fino a quel momento tutelata dalla visibilità, per mettere in scena uno spettacolo unico. Così è nata “Social family“.

La normalità, con la quale possiamo finalmente empatizzare e che ci accomuna, ricreata così ad arte da degli abilissimi attori. Forse proprio il coinvolgimento della figlia è stata la carta vincente della docu-comedy, che ha obbligato, oltre al rispetto della scrittura delle scene, a una sana spontaneità che ha reso così apprezzata questa squadra. E ne siamo certi, non è solo recitazione la loro, ma una famiglia frizzante e divertente.

A testimoniarlo ci sono le immagini postate su Instagram, che sono una vera e propria boccata d’aria fresca. L’ultima postata dalla comica, che la ritrae insieme alla figlia Agata, ha ricevuto più di 40 mila like, tutti per la loro simpatia. Un frammento di quotidianità che è pura bellezza e strappa un sorriso istantaneamente al milione di followers della vulcanica Katia.

Positività allo stato puro quella trasmessa da questa “social family”, della quale non possiamo più fare a meno.