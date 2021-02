Latte detergente fai da te per pella secca: come crearne uno dall’efficacia garantita!

Ecco come creare un latte detergente in grado di migliorare lo stato di salute della nostra pelle. Tutti i dettagli.

Una dei problemi che possiamo riscontrare durante tutto l’anno è sicuramente la pelle secca. Sia se ci troviamo d’estate con le alte temperature oppure in inverno con temperature più rigide dobbiamo affrontare questa scocciature.

Tuttavia non dovete disperare perché vi basterà guardarvi intorno per scovare dei semplici ingredienti del tutto naturali che vi serviranno per creare del latte detergente.

Il latte detergente inoltre, se fatto con ingredienti naturali al 100%, dovrà essere il prima possibile. Questa soluzione si rileverà sia ottima dal punto di vista economico sia dal punto di vista della vostra salute. Dopo avervi parlato di come creare una crema idratante fai da te, ecco come realizzare un latte detergente fai da te.

Cosa usare per creare un latte detergente fai da te

Esistono molti ingredienti naturali e abbastanza semplici, facili da reperire e presenti in quasi tutte le dispense, possono tornarci davvero utili nella realizzazione del vostro latte detergente.

Uno di questi ingredienti è sicuramente lo yogurt. Questo ingrediente, vista la sua consistenza, costituisce un’ottima base per il vostro latte detergente. Inoltre questo ingrediente è molto utile perché è abbastanza resistente e si può conservare in frigo anche per 5-6 giorni.

Creare questo latte detergente è molto semplice. Non dovrete fare altro che procurarvi 2 cucchiai di yogurt e unirli a 2 cucchiai di olio d’oliva. Non vi resterà che amalgamare il tutto fino a creare un composto omogeneo che non presenti grumi e che sia semplice da andare ad applicare sulla vostra pelle e lasciarlo in posa fino a quando non è stato completamente assorbito.

Un altro latte detergente ottimo per pelli più particolari come quelle grasse è sicuramente quello che utilizza l’argilla come base.

Anche in questo caso, per creare questo tipo di latte detergente, la strada è davvero semplice. Non dovrete fare altro che procurarvi 1 cucchiaio di argilla e un cucchiaino di olio. In questo caso, vi conviene aggiungere anche un po’ di acqua per determinare la consistenza desiderata. Per dare un po’ di profumo potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale.