Le Donatella , Silvia e Giulia in un 1-2-3-4 da urlo. Qual è il miglior outfit – VIDEO

Le Donatella, in un nuovo video social che le immortala in tutta la loro bellezza. Qual è il miglior outfit? I follower non esitano a rispondere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le Donatella, all’anagrafe Silvia e Giulia Provvedi, sono le regine dei TikTok: spesso infatti condividono con i follower dei video casalinghi e assolutamente super originali che cattura l’attenzione sui social. Basta poco per rendere i loro video virali, come l’ultimo postato circa un’ora fa: il tema stavolta è la moda. O meglio, le gemelle più belle della televisione propongono quattro diversi outfit, due per Silvia e due per Giulia e chiedono ai follower quale sia il loro preferito. Il gioco viene condiviso da tanti, infatti le risposte sono numerose. A parte qualcuno che sottolinea ancora una volta la bellezza delle sorelle, tanti sono d’accordo nel preferire gli outfit numero 1 e 4. Il primo presentato da Silvia: classico blu jeans e camicia a fantasia ed il quarto invece proposto da Giulia, gonna denim corta e camicia bianca con ampia scollatura.

Le Donatella, dedica ad una persona speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le Donatella, già due giorni fa avevano postato una foto in compagnia di Tommaso Zorzi e in un lungo post hanno speso delle dolci parole verso l’amico, appellandosi alla gentilezza ed alla schiettezza del personaggio amatissimo dal pubblico grazie alla sua partecipazione al reality Grande Fratello VIP arrivato ormai quasi alla finale. E proprio per questo le gemelle Provvedi spronano il web affinché il loro amico possa completare fino alla fine questa esperienza. Tu ci sei stato per noi quando la cosa più semplice da fare sarebbe stata quella di rimanere in silenzio.. ma tu non lo hai fatto dimostrandoci con estremo affetto quanto tu tenessi a noi.

Proprio qualche ora fa infatti le sorelle hanno ringraziato, si vede tra le storie di Instagram, chi ha sostenuto l’amico Tommaso.

