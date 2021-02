La seducente conduttrice Maddalena Corvaglia invita i suoi ammiratori in un allenamento imperdibile: “da oggi si inizia!”.

La nota conduttrice di origini salentine, Maddalena Corvaglia, reduce negli ultimi anni dal totale affidamento di alcune trasmissioni televisive per lo più di intrattenimento, tra cui Paperissima Sprint dal 2016 al 2018, e successivamente nel 2020 in quella di NCC – Navigazione con condutture, andata in onda su Italia 1, adesso è pronta più che mai a regalare un’inattesa sorpresa ai suoi più fedeli telespettatori.

Maddalena Corvaglia dimostra tutta la sua grinta ed energia in un allenamento

Voglia di fitness? “Sportivi e futuri sportivi! 😉 Siete pronti?“, perché: “Da oggi si inizia!“, è la risposta incoraggiante della conduttrice italiana alla volta questa sera di un allenamento da non perdere. Inizierà alle 19 su @livenow.fitness.ita il primo appuntamento in compagnia della bellissima Maddalena.

“Mi allenerò con @paolozottatrainer trovate il link in bio e nelle stories per partecipare !! I’m ready… and you ? 👊🏼😏💪🏼“, suggerisce la showgirl nella didascalia allo scatto dal duetto atletico ed incredibilmente sensuale postato poco fa con successo sulla sua pagina di Instagram.

“Benvenuta Maddy 💪🏼🥰” sarà invece il gradito commento della pagina dedicata al fitness al contenuto postato dalla produttiva conduttrice. La gioia dei suoi ammiratori è altrettanto difficile da celare. Adesso non resta che attendere l’inizio dell’allenamento restando, come lei ben si mostra: entusiasta e soprattutto motivata.

