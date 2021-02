Mara Venier: quanto guadagna? Facciamole i conti in tasca

Mara Venier: facciamo i conti in tasca alla popolare presentatrice di Domenica In: a quanto ammonta il suo cachet? Scopriamolo

Il volto di Mara Venier è sicuramente uno dei più amati e familiari della televisione nostrana. Gli italiani la eleggono stagione dopo stagione regina dello share, confermando il suo talento e la capacità straordinaria d’intrattenere e informare. Una spiacevole notizia ha trovato convalida: concluderà la sua avventura a Domenica In nella stagione 2021.

La zia Mara, orgogliosa delle fatiche compiute, è una professionista inarrestabile. Nemmeno la pandemia da Coronavirus e gravi impedimenti personali, l’hanno tenuta lontana dal piccolo schermo. Il Covid19 ha segnato un cambio repentino di programmazione, conformazione diversa dello studio e gli ospiti spesso non erano presenti fisicamente ma in collegamento da remoto. Poi un incidente casalingo l’ha vista coinvolta rovinosamente. Una caduta ha causato alla presentatrice la frattura della gamba costringendola all’immobilità e al rallentamento dei movimenti. Anche il quel momento, stacanovista, non ha abbandonato il lavoro.

Qual è il cachet di un personaggio di prestigio come Mara Venier?

Mara Venier, classe 1950, nata a Venezia, è una certezza nel panorama dello spettacolo italiano. Ha esordito inizialmente nelle vesti di attrice ma è sul piccolo schermo che ha espresso meglio le sue capacità, grazie al carattere affabile, accogliente e una verve non comune.

I grandi ascolti e il gradimento del pubblico l’hanno portata a condurre svariate stagioni del contenitore pomeridiano settimanale Domenica In. Ha condotto programmi come Luna park, L’anno che verrà, Il Castello, Fantastica Italiana, ecc. Sua figlia Elisabetta, nata dal rapporto con l’attore Francesco Ferracini, ha seguito le sue orme. Ha anche un figlio, Paolo, avuto con l’attore Pier Paolo Capponi. Dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico. E’ stata moglie e compagna rispettivemente anche di Jerry Calà e Renzo Arbore.

Secondo Money.it, il suo cachet annuo ammonterebbe tra i 500 mila e i 600 mila euro, a cui si vanno ad aggiungere ulteriori benefit dovuti a sponsorizzazioni e presenze in altri programmi televisivi.