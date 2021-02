La Ruta, nel talkshow di Alfonso Signorini CasaChi, rivela il motivo per cui l’ex marito non sarà un concorrente dell’Isola dei Famosi.

L’ex gieffina ha raccontato al pubblico il motivo per cui l’ex marito, ex giornalista Rai e conduttore televisivo italiano Amedeo Goria non parteciperà al reality.

Ciò che lo ha spinto a prendere questa decisione è un problema di salute, in particolare al cuore, spiega Maria Teresa aggiungendo che, fortunatamente, non si tratta di nulla di grave.

Durante una visita sono emerse delle extrasistole, che, anche se non determinano alcuna patologia cardiaca, procurano uno stato di tensione che potrebbe comunque incidere sul muscolo.

Il suo stato di salute non è ottimale anche per via dell’incidente stradale che, un mese fa, lo ha visto protagonista insieme alla figlia Guenda: Amedeo sta facendo preoccupare il pubblico che lo segue!

Maria Teresa Ruta mette al corrente i fans riguardo la notizia dell’ex marito: “Non è portato per la sfida!“

La bellissima conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice italiana aggiunge anche di essere pienamente d’accordo con la scelta dell’ex coniuge: “Io ho fatto la prima Isola con Pappalardo, non fu per niente facile“.

Prosegue infine dicendo che, essendo Amedeo abituato alle comodità, non sarebbe portato per il gioco, in quanto esso sia piuttosto estremo.

Sarebbe invece favorevole all’ingresso dell’uomo, che ha lasciato la Rai dopo quaranta anni di servizio, nella casa più spiata d’Italia, come concorrente Vip del prossimo anno.

Si avvererà il suo desiderio? Non ci resta per aspettare…