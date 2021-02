Martina Stella, la minigonna c’è ma è assente: tutto scoperto dove non batte il sole. L’attrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Martina Stella è una delle attrici italiane più amate di sempre. Con i suoi capelli biondi e il suo fisico asciutto è diventata un personaggio indimenticabile per molti: difficile pensare che abbia il doppio degli anni che aveva quando era soltanto una ragazzina che bazzicava nel mondo del cinema. La sua bellezza è rimasta immutabile negli anni, il tempo non sembra mai essere passato su di lei.

Martina Stella uno schianto nell’ultimo scatto su Instagram

Ha esordito che era giovanissima e da allora non è stata mai dimenticata. Ancora oggi viene scelta per ruoli di donne molto più giovani di lei perché potrebbe benissimo interpretare il ruolo di una ventenne. Sono in molti a seguirla su Instagram e a lasciarle tantissimi commenti di apprezzamento e complimenti. Certo, anche lei è vittima degli haters, ma non ha mai fatto nulla di male che attirasse l’odio dei leoni da tastiera.

Sono decisamente di più i commenti degli utenti che le scrivono cose carine e che la riempiono di complimenti. Anche tanti fans che le raccontano aneddoti su come l’hanno scoperta e qual è stato il primo ruolo che ha permesso loro di scoprirla.

