Maschera fai da te banana e cacao: tutti gli step necessari per crearla!

Ecco come realizzare una maschera fai da te molto efficace al cacao e alla banana. Scopriamo insireme tutti i dettagli.

Una delle cose a cui non dovreste mai rinunciare è sicuramente curare il vostro aspetto. Curare il vostro corpo è l’inizio per avere autostima e affrontare la vita nel migliore dei modi.

Tuttavia questa cosa molto spesso ci costa tanto. Questo perché in commercio esistono tanti prodotti per il corpo, ma pochi di essi sono poco costosi. Inoltre, molto spesso questi trattamenti non sono del tutto

naturali e, a lungo andare, possono rappresentare dei veri nemici per la vostra pelle.

Proprio per questo una soluzione sicuramente molto economica, nonché salutare, per la cura del vostro

corpo può essere rappresentata dalla realizzazione dei vostri prodotti di bellezza preferiti con ingredienti

del tutto naturali presenti sicuramente nella vostra dispensa. Dopo avervi spiegato come creare una maschera al cioccolato, ecco come creare una maschera alla banana e cacao.

Realizzare una maschera banana e cacao: da dove cominciare?

Un ingrediente sicuramente molto importante per il vostro benessere e la vostra bellezza è sicuramente la

banana. La banana è ricca di sali minerali e soprattutto di potassio e, proprio per questo, è un ottimo

elemento per creare una fantastica maschera idratante.

Insieme alla banana anche il cacao può essere considerato un ingrediente molto importante per la vostra

bellezza perché ha un’ottima azione esfoliante grazie ai microgranuli presenti che riescono a rimuovere in

modo molto delicato le cellule morte della vostra pelle e a ringiovanire la vostra cute.

Preparare una maschera a base di banana e cacao è estremamente semplice. Non dovrete far altro

che procurarvi circa 10 grammi di cacao amaro, 1 banana matura e circa 10 grammi di argilla.

In un recipiente potete mescolare inizialmente l’argilla con il cacao e, poi, una volta amalgamato bene il

tutto potete aggiungere la banana precedentemente schiacciata e continuare a mescolare fin quando non avrete raggiunto una consistenza adeguata.

Nel caso il composto si mostri particolarmente asciutto, potete optare anche per aggiungere qualche goccia di acqua in modo da rendere più facile l’applicazione della vostra crema.

Questo tipo di crema può essere utilizzata sul tutto il corpo anche se conviene utilizzarla per il viso, viste le

sue proprietà. È importante che, dopo averla applicata, si lasci in posa per almeno 20 minuti. Al termine, poi, non dovete far altro che risciacquare ed eliminare i residui con abbondante acqua tiepida.