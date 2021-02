Melissa Satta, look da biliardo: seduta sul tavolo è irresistibile – FOTO

Sempre più bella Melissa Satta, nonostante le pene d’amore. Gambe incrociate e l’abito sale su, è davvero uno spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta nonostante il periodo non facile della sua vita non ci abbandona mai su Instagram. L’ex velina ha da poco ha festeggiato i suoi 35 anni da mamma single e in compagnia delle sue amiche.

Ha fatto il giro del web il balletto insieme a Thais Wiggers con la quale aveva duettato sul bancone di “Striscia la Notizia”. Tra di loro ancora una profonda amicizia e per gli utenti del web un bel balletto come ai vecchi tempi anche se si vede che non sono proprio in gran forma, la coordinazione manca e le due scoppiano a ridere.

Un momento esilarante che le ha permesso anche di staccare la spina. Su di lei tutti gli occhi puntati dopo l’annuncio della fine sua storia d’amore con il padre di suo figlio, Kevin Prince Boateng. Ne ha parlato per la prima volta a Verissimo confessando che quella con il calciatore è stata “la storia più importante della mia vita”, ma ora vuole voltare pagina e ricominciare riprendendo “in mano la sua vita” per ricostruire quanto prima una famiglia.

“Non vedo l’ora di dare a mio figlio Maddox un fratellino o una sorellina”, ha detto la showgirl senza però nascondere che lei è tradizionalista e crede molto nel matrimonio, infatti, ha precisato “la separazione per me è stato un dolore enorme che sicuramente ancora dovrò superare”.

LEGGI ANCHE –> Eleonora Pedron, atletica e mezza nuda, da sentirsi male – FOTO

Melissa Satta, gambe incrociate e l’abito sale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez, l’intimo a terra e la notte di fuoco con Antonino. FOTO bollenti

E così nel pieno dello sconvolgimento della sua vita Melissa Satta si è buttata a capofitto nel lavoro come ha dimostrato con shooting e momenti rubati da video pubblicati nelle sue Instagram Stories.

L’ultimo scatto riguarda proprio una nuova collaborazione che ha stretto con un noto brand e per l’occasione si è agghindata di tutto punto. Look da biliardo: l’ex velina è seduta sul tavolo verde, incrocia le gambe e l’abito si apre e sale su.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

È davvero incantevole. Il suo viso esce tutto fuori per via delle trecce speciali che le scendono da lato, sorride e mostra il suo fisico perfetto “racchiusi” in un magnifico abito bianco e verde, irresistibile!

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 16 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE