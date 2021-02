La Henger bellissima su Instagram in un primo piano con indosso solo il reggiseno nero in pizzo, lo sguardo in camera è magnetico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger è super sexy in una foto che la rtirae in primo piano con lo sguardo intenso e sensuale e con indosso un reggiseno in pizzo nero. Nella didascalia scrive:”La dove ci andrebbe la vergogna, la gente ci mette l’arroganza”. I suoi fan vanno in delirio come sempre, i commenti sono tantissimi:“Sei bona in tutte le foto su Instagram”, c’è chi fa il riferimento alla mamma e scrive:”Bellissima come la mamma”.

Mercedesz Henger e la dolce dedica al compagno per San Valentino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

La Henger qualche giorno prima di San Valentino ha condiviso una foto in cui appare insieme al suo compagno Lucas Peracchi, i due si baciano con passione. Lei scrive poi nella didascalia:”Amore, cosa hai organizzato per dopodomani? ma niente..controlla un pò se gioca l’inter?!”. Apparentemente quindi non c’erano grossi piano per il giorno degli innamorati. Poi però la Henger giorno dopo condivide un dolcissimo video in cui si vedono i momenti più belli con il fidanzato sin dall’inizio della loro storia.

Nella didascalia ha scritto:“Noi dall’inizio Buon San Valentino amore mio”. Invece nel profilo di Peracchi appare un’altro video molto diverso. Infatti si vede Peracchi con indosso solo un grembiule e sotto completamente nudo, che cucina per la sua fidanzata. Fa quindi uno strip per lei dopo averla cucinato un pranzo fantastico. Nella didascalia scrive:”Buon San Valentino amore mio, i love you”. Nei commenti gli utenti scrivono che sono una bella coppia e ovviamente ironizzano su questo balletto sexy di Peracchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌏~LUCAS~TRAINER~🌍 (@lucasperacchi)

Molte donne invidiano Mercedesz e scrivono:“Me lo meritavo un Lucas nella mia vita”. Come darle torto, d’altronde è un bellissimo ragazzo che oltretutto lavora come personal trainer. I due stanno insieme ormai da anni e tutto sembra andare a gonfie vele, anche la convivenza.