Meteo, le previsioni di oggi mercoledì 17 febbraio, il VIDEO

Meteo: ecco cosa succede sull’Italia da oggi fino a week end. Giornata di transizione e le temperature si alzano

L’Italia si libera finalmente del freddo che l’ha avvolta nei giorni scorsi ed è pronta ad accogliere l’alta pressione, anche piuttosto corposa, che porterà via via all’aumento delle temperature.

Ma c’è di più però: l’aria in arrivo in questi giorni sarà molto umida e per questo porterà con sé molti annuvolamenti, soprattutto in Liguria e Toscana dove non è detto che potrebbero arrivare delle piogge, e in generale in quasi tutto lo Stivale il cielo sarà grigio.

Le temperature però sono in rialzato e in città come Torino, Milano e Bologna potranno toccare anche i 12 gradi, il che dimostra che l’aria gelida sta andando davvero via.

La giornata sarà piuttosto grigia al centro con innalzamento delle temperature anche qui, la notte però farà ancora freddo. Non va meglio al Sud che vede il cielo coperto, deboli piogge sul Salernitano e temperature in risalita. In Sicilia la massima sarà di 14 gradi.

Meteo, cosa accadrà nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni non cambierà molto sull’Italia. Avremo però più sole con le temperature che aumenteranno leggermente. Un quadro questo che si manterrà fino a venerdì. Lo Stivale sarà sostanzialmente diviso in due zone.

Il Sud e il versante adriatico centrale avranno un meteo gradevole mentre il Nord e il tirreno centrale saranno caratterizzati più dalle nuvole con il ritorno della nebbia in Val Padana. In queste zone il clima sarà meno mite.

Se le previsioni attuali saranno confermate nel week end potremo aprire le porte alla primavera. Le temperature continueranno a salire e “con tutta probabilità – come riferisce ilmeteo.it – da domenica 21 la pressione potrebbe subire un’ulteriore impennata, per l’approssimarsi di un gigantesco anticiclone di stampo primaverile”.