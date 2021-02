Michela Persico ha condiviso uno scatto incantevole su Instagram: lei e la sua bella compagnia deliziano la platea.

Michela Persico è sicuramente una delle giornaliste più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La classe 1991 ha da sempre conquistato i cuori degli ammiratori con la sua bravura, il suo talento, i suoi occhi azzurri e la sua bellezza sconfinata. La compagna del calciatore italiano Daniele Rugani riesce a far impazzire i suoi innumerevoli followers con scatti fenomenali condivisi sui social network.

La Persico è particolarmente seguita su Instagram: il suo account vanta ben 657mila followers. La 29enne, poco fa, ha fatto impazzire tutti condividendo una foto in cui è in compagnia di altre due bellezze.

Michela Persico, il giro in tre: magnifiche

Michela, poco fa, ha condiviso uno scatto in cui sono presenti altre due bellissime donne. La giornalista, con il suo biondo, conquista la scena e illumina il mondo dei social con la sua incredibile avvenenza. Le protagoniste dello scatto sfoderano sorrisini contagiosi e raggianti.

L’immagine ha raccolto in breve tempo 4.400 cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti e di apprezzamenti, ma qualcuno ha deciso di accendere i toni focalizzandosi sulla mancanza di mascherina. Le ragazze, tuttavia, avranno probabilmente tolto lo strumento per ridurre la diffusione del contagio soltanto per realizzare la fotografia.

La 29enne, qualche giorno fa, fece girare la testa a tutti pubblicando una fotografia pazzesca in cui indossava un bikini da sogno. Il suo lato A fenomenale veniva contenuto con fatica dal costumino striminzito.