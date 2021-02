Michelle Hunziker, dalla parte delle donne: sorride e guarda avanti – FOTO

Michelle Hunziker si espone su Instagram e chiama a raccolta le donne. No alla disparità e un appello appa politica

Michelle Hunziker si è sempre schierata dalla parte delle donne. Una di loro, con maggiore forza e risalto mediatico, che non si tira indietro nelle battaglie più importanti.

La stessa conduttrice a partire dal 2007 ha fondato, insieme all’avvocato Giulia Buongiorno, Doppia Difesa, all’associazione che si occupa non solo di sensibilizzare l’opinione pubblica ma soprattutto di dare sostegno alle donne che sono vittime di discriminazioni, abusi e violenze

Un modo concreto per sostenere chi è in difficoltà e in particolare le donne sempre più nel mirino di uomini carnefici. E verso le donne è anche il messaggio che la conduttrice, seguitissima sui social, ha voluto mandare a tutte le donne, in un momento in cui la politica italiana affronta un nuovo percorso.

Un post lungo ma molto significativo che dimostra anche come la bella svizzerotta ama l’Italia come sua casa adottiva. Per capire cosa ha scritto vai alla pagina successiva.

Michelle Hunziker, la forza della donne e la speranza