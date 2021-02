Il rapper Mr Rain: “Ecco la verità sull’amore con la Gregoraci”

Il rapper Mr. Rain racconta per la prima volta cosa c’è fra lui ed Elisabetta Gregoraci. A sollevare le domande sulla loro storia era stato lo striscione con dedica sopra la casa del Gf Vip. È davvero lui il fidanzato segreto della soubrette?

Mr Rain, all’anagrafe Mattia Balardi, è uno dei rapper italiani che ha riscosso maggiore successo negli ultimi anni. Ma i dischi di platino e la notorietà attirano anche il gossip, e il cantante è stato associato ad una bellissima del mondo dello spettacolo, Elisabetta Gregoraci. A far parlare di una storia d’amore fra i due era stato un messaggio romantico durante la permanenza della soubrette nella casa del Grande Fratello Vip.

Qualche tempo fa un aereo aveva solcato i cieli di Cinecittà, con uno striscione per Elisabetta, che recitava i versi di una canzone dell’artista. “Sei l’epicentro del mio terremoto“, tratta dal romantico brano “9.3“. In quella scritta molti avevano letto una dichiarazione d’amore di Mr Rain stesso, convincendo tutti che fosse lui il presunto fidanzato segreto della conduttrice. E oggi il rapper svela per la prima volta la verità sul suo rapporto con Elisabetta.

Mr Rain: “Io ed Elisabetta Gregoraci? Una bolla di gossip”

Il cantante racconta al Fatto quotidiano cos’è davvero successo fra di loro. “Ricordo che ero in studio – ha spiegato Mr Rain – e mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!”. Pensavo stesse scherzando, e invece mi ha mandato lo screenshot della foto. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”.

Poi il rapper continua, chiarendo la vera natura del suo rapporto con l’ex di Flavio Briatore: “Elisabetta Gregoraci l’ho conosciuta due anni fa al programma Battiti Live. È una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica, ma non c’è stato nulla“.

Mr Rain è un tipo schivo, non ama parlare di sè, ma solo della sua musica. “Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore“, ha concluso. Proprio per questo non aveva mai commentato i gossip sulla presunta storia con Elisabetta.

