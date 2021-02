Paola Turani continua a far impazzire i suoi followers condividendo scatti spettacolari: la nota influencer è sempre più esplosiva e sensuale.

Paola Turani, con i suoi 1,6 milioni di followers su Instagram, è sicuramente una delle influencer italiane di maggior successo. La nativa di Sedrina utilizza i social per mostrare la sua bellezza, per dispensare consigli sull’alimentazione e per parlare delle tematiche collegate all’alimentazione. La 33enne, in ogni modo, è dotata di una sensualità fuori dal comune e di un’avvenenza illimitata.

Paola, infatti, ha deliziato anche oggi la platea con una serie di fotografie mozzafiato. La Turani è distesa sul letto e indossa soltanto il reggiseno e gli slip. Il suo fisico è come al solito da capogiro. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

