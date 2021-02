Patty Pravo rompe il silenzio e ammette: “Sto facendo molta fatica”

Patty Pravo ammette di vivere un periodo pieno di impegni. La cantante molto impegnata nella giuria de Il cantante mascherato ammette di fare fatica quest’anno ad indovinare gli indizi. Il 20 febbraio andrà in onda anche un programma dedicato a lei e alla sua musica.

Questo è un momento d’oro per Patty Pravo. In questo periodo, infatti, è impegnata nella giuria de Il cantante mascherato, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Ma non solo. Su Rai Uno, il 20 febbraio andrà in onda uno show dal nome Minaccia Bionda, condotto da Flavio Insinna. Uno spettacolo dedicato a lei dove la cantante interagirà anche con gli altri ospiti.

Quest’anno non sarà presente al Festival di Sanremo anche se, sotto stessa ammissione della cantante, non le risulta facile dire di no alla kermesse: “Pensare che la prima volta sono andata per curiosità nel 1970 con La spada nel cuore, e poi è come se mi avessero attaccato una calamita. Continuavano a richiamarmi e io faccio fatica a dire di no”. La cantante ha partecipato per ben 10 volte al Festival ed è quindi una veterana.

Patty Pravo in attesa di scoprire cosa succederà nella serata dedicata a lei, in onda su Rai Uno

La Pravo non vede l’ora di vedere cosa ne verrà fuori dalla serata del 20 febbraio. Sarà un’occasione per ritrovare tanti amici. La cantante parlerà anche delle collaborazioni musicali con Giovanni Allevi, Elio, Nina Zilli, Morgan, De Gregori e tanti altri.

Molto impegnata anche nella giuria de Il cantante mascherato, dove è stata fortemente voluta dalla Carlucci per il secondo anno consecutivo. Un anno davvero difficile per la Pravo che ha ammesso: “Danno indizi molto complicati”. Dei segnali complicatissimi da interpretare.

Nel frattempo la cantante non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti social commentati dagli utenti: “Complimenti!! Bellissima⭐⭐💐💐💐❤️, Il mio meraviglioso Gatto!! ❤️❤️❤️, Io tifo per teeeeee❤️❤️❤️❤️, Sei sempre fantastica ❤️❤️❤️❤️❤️❤️, Bellissima ❤️, Sempre la più bella tra le Dive 🌹♥️💋, Come te nessuno👏”.