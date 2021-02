Le pagelle ed il tabellino della gara di andata degli ottavi di Champions League tra Porto-Juventus, in corso.

Va in scena al do Dragao l’andata degli ottavi di finale tra Porto e Juventus che vede la squadra di casa superare i bianconeri e aggiudicarsi il risultato in attesa del match di ritorno.

Il gol per i padroni di casa arriva al 2′ a causa di un errore clamoroso della difesa bianconera: Bentancur con un retropassaggio corto a Szczesny sottovaluta l’insidia di Taremi che grazie a un rimpallo vince il contrasto con il portiere polacco e porta i suoi in vantaggio.

Approccio disastroso per la Juventus anche nel secondo tempo che dopo venti secondi dalla ripresa va sotto di un altro gol: Manafra entra in area sorprendendo la difesa bianconera, passa a Marega che non sbaglia e batte Szczesny.

Porto-Juventus: il tabellino della gara

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. All. Conceiçao. A disp. Diogo Costa, Loum, Luis Diaz, Grujić, Barò, Joao Mario, Felipe Anderson, Toni Martinez, Evanilson, Nanu, Sarr, F. Conceiçao.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (35′ Demiral), Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Morata, Dybala, Bonucci, Bernardeschi, Di Pardo, Frabotta, Fagioli

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Rete: 2′ Taremi, 46′ Marega

Con il risultato di 2-0 il Porto potrebbe aver ipotecato il passaggio del turno ma tutto può cambiare all’Allianz Stadium nella gara di ritorno che si giocherà il 9 marzo.

