Questa mattina sulla piattaforma di Instagram la showgirl e modella trentatreenne, Raffealla Fico, ha esordito con un “Buongiorno ☀️💋” che appare subito come degno di nota. Indossando un completo tanto succinto quanto adatto alla sua fisicità di colore beige, e con una folta chioma di meravigliosi capelli ricci a contornarle il viso, Raffaella tenta di cimentarsi in una posa alla Marilyn Monroe. Eppure gli stivali lunghi neri ed il particolare marsupio firmato dal brand di Patrizia Pepe, sembrano riportarla in men che non si dica alla contemporaneità.

Raffaella Fico, il pensiero emerge tra curve e sensualità disarmanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Soltanto poche ore prima la sua homepage aveva dato il benvenuto ad un’altra istantanea dalle caratteristiche molto simili. In cui la soubrette fuori dalle righe teneva a sottolineare un concetto riguardante la sua ed altrui fisicità. Denotato il carisma e dando maggiore importanza ad alcuni dettagli del suo corpo, si è espressa utilizzando prendendo in prestito le parole di una celebre citazione della memorabile ed iconica attrice statunitense Mae West.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Attrice a sua volta, ma di origini napoletane, suggerisce a distanza di un secolo di dare importanza al pensiero della maestosa femme fatale ottocentesca: “Coltiva le tue curve potranno essere pericolose ma non potranno essere evitate” che in brevissimo, ad affiancato ai due scatti in cui Raffaella è protagonista in viola, infiamma le tastiere dei suoi ammiratori.

