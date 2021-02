Rissa a Formia, un 17enne muore accoltellato: fermato un minorenne

A Formia, in provincia di Latina, una rissa fra due bande rivali è finita in tragedia: muore Romeo Bondanese, un giovane di 17 anni

Una tragedia si è consumata nella serata di ieri a Formia, in provincia di Latina. Due clan, uno della zona e l’altro di Caserta, avrebbero dato vita ad uno scontro a causa di irrisolte rivalità. Romeo Bondanese, 17enne di Formia, è rimasto ucciso a seguito di una coltellata, mentre un altro ragazzo, anche lui minore, si trova attualmente in ospedale, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri sono a lavoro per identificare tutti coloro che hanno preso parte alla rissa: circa 10 sarebbero infatti i giovani coinvolti. Per l’omicidio di Romeo, la Procura minorile di Roma ha disposto il fermo per un minorenne.

Rissa a Formia, 17enne ucciso: fermato un minorenne

Le indagini in merito alla rissa svoltasi ieri sera, a Formia, sono nelle mani della Procura minorile di Roma e della Procura di Cassino. Mentre la prima sta indagando sul minorenne che, stando alle testimonianze, avrebbe inferto la coltellata mortale a Romeo, la seconda tenta di stabilire se allo scontro abbiano partecipato anche dei maggiorenni.

I giovani coinvolti sarebbero in tutto 10: alcuni appartengono ad un clan locale, mentre altri provengono dalla provincia di Caserta. Dopo lo scoppio di una discussione, a causa di vecchie rivalità, i membri delle bande sarebbero ricorsi ai coltelli. Attualmente, per la morte di Romeo, è stato sottoposto al fermo un giovane di Caserta, anche lui minorenne.

Anche un altro ragazzo, che non ha ancora raggiunto la maggiore età, è rimasto ferito nel corso della rissa. Trasportato immediatamente all’ospedale, il giovane non è tuttavia in pericolo di vita.

