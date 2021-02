Rosita Celentano festeggia il compleanno, la FOTO da censura che non vi aspettate

La figlia di Celentano, Rosita, oggi festeggia un evento importante e si autocelebra con uno scatto del passato davvero sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Oggi Rosita Celentano festeggia 56 anni e ha pensato bene di evitare convenevoli foto scattate davanti la torta di compleanno, optando invece per uno scatto direttamente dal suo passato. Un ricordo decisamente osé per lei che siamo abituati a vedere da diversi mesi in versione casalinga senza trucco e con i capelli spesso arruffati.

Nello scatto in questione la vediamo seduta a cavalcioni su di un vecchio mobile di legno, indossa calze a rete, scarpe da ballo, una minigonna coperta parzialmente da un grembiule bianco, top nero molto succinto e cuffietta da cameriera.

Sembra un vestito da carnevale quello che si trova a portare con tanto brio, sorriso smagliante per lei e un giornale aperto in mano per enfatizzare l’aria scanzonata dell’outfit molto sexy per lei, nonostante non si veda nulla di volgare.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, l’intimo a terra e la notte di fuoco con Antonino. FOTO bollenti

Rosita Celentano, l’augurio rivolto agli amici. Per lei amore e rispetto nel giorno del compleanno