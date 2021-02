Sabrina Ferilli, il ritorno di fiamma che emoziona i fan

Sabrina Ferilli riscopre il suo primo amore. Dopo la partecipazione a Tu si che vales, la bella attrice romana tornerà a recitare. E sarà presto in tv, per la gioia dei fan

A capo della giuria popolare di “Tu si que vales”, Sabrina Ferilli ha conquistato ancora di più il pubblico italiano. Ma proprio per gli impegni con il popolare show di Canale 5, l’attrice romana aveva messo in pausa la sua vera passione, quella per la recitazione.

La sua ultima prova sul set infatti è stata la fiction televisiva “L’Amore strappato“, dramma in cui è protagonista insieme ad Enzo Decaro. Ma la miniserie risale al 2019, e nonostante nelle ultime settimane Mediaset ne stia proponendo le repliche, i fan chiedevano di più. E pare che presto saranno accontentati.

Sabrina Ferilli ritorna in televisione, con una serie scritta apposta per lei

L’attrice romana ritornerà in tv, per vestire ancora i panni di una donna coraggiosa, che combatte per amore di sua figlia. L’anticipazione arriva dal magazine “SuperGuidaTv“: il nuovo lavoro della Ferilli probabilmente sarà intitolato “Svegliati, amore mio“. Regia e produzione sono affidate ad una coppia iconica della televisione, Ricky Tognazzi e Simona Izzo, con cui Sabrina sembra aver stretto un duraturo sodalizio. Infatti la serie in partenza farebbe parte di un trilogia, scritta appositamente per lei.

Toccante la trama: l’attrice romana interpreterà Nanà, madre coraggio. Sua figlia si ammalerà e finirà in coma e spetterà a lei fare luce sul vero motivo del suo malessere. In particolare si batterà contro l’acciaieria in cui sua figlia ha lavorato per anni. A completare il cast ci saranno Ettore Bassi, nei panni di suo marito, Francesco Arca, uomo innamorato di Nanà, e Francesco Venditti, nel ruolo di un giornalista.

Sembrerebbe che la fiction sia pronta per arrivare sugli schermi degli italiani. Appuntamento ad aprile 2021, fra meno di due mesi, per assistere all’immancabile ritorno di Sabrina Ferilli.

