Sabrina Salerno pubblica un nuovo scatto sui social con un look che mette in risalto la sua bellezza mozzafiato. Occhi magnetici e sguardo ammaliante come sempre. Date un’occhiata a quanto è bella in questo scatto!

Sabrina Salerno ha pubblicato uno scatto che, come sempre, ha lasciato i suoi fan a bocca aperta. La showgirl si mostra in tutta la sua bellezza in total red. Un look pieno di passione e sensualità, capace di valorizzare la sua bellezza davvero stravolgente.

Sotto la camicia rossa, la Salerno porta dei pantaloni in pendant. Una vera bomba sexy molto amata da sempre dagli italiani. Una bellezza senza tempo: all’età di 53 anni, infatti, la Salerno continua ad avere un fisico da invidiare.

La carriera e la vita privata di Sabrina Salerno: la storia con Pierre Cosso, un suo grandissimo fan

La notorietà per lei è arrivata negli anni 80, dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto. Da quel momento, ha riscosso tanto successo in tutta Europa. Sabrina ha debuttato con il singolo Sexy Girl nel 1986 che l’ha fatta sbancare in Germania, in Italia e in Australia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposata nel 2006 con Enrico Monti, un imprenditore tessile con cui ha cominciato una storia nel 1993. Ha partecipato anche al Festival di Sanremo dove ha cantato Siamo donne insieme a Jo Squillo. Venti milioni di dischi venduti che hanno avuto maggiore consenso proprio all’estero.

Dal rapporto con il marito è nato Luca Maria Monti, nel 2004. Prima di incontrare l’amore della sua vita, la Salerno ha avuto una storia d’amore con l’attore Pierre Cosso che era un suo grande fan.

Nel frattempo, Sabrina non perde mai occasione per pubblicare alcuni suoi scatti sui social. Non mancano i commenti dei fan che ammirano da sempre il suo fascino: “Beautiful Queen 👑, Che giustezza ❤️🔥, Rosso 🔥🔥🔥…WOW, Top, Love your red colors ❤, Sabrina sei una fanciulla splendida ❤️🔥❤️🔥”.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi su una delle donne più apprezzate nello spettacolo italiano.