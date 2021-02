Sanremo: Arisa canterà le parole di Gigi D’Alessio, un’emozione unica

La cantante Arisa si presenterà nuovamente al Festival di Sanremo, ma stavolta con l’emozionante canzone scritta da Gigi D’Alessio.

Rosaria Pippa, in arte Arisa, a dodici anni di distanza dal suo debutto sul palcoscenico dell’Ariston si presenterà nuovamente al Festival di Sanremo. Nonostante le difficoltà di questo periodo e l’assenza del pubblico, la cantante non vuole perdere questa occasione, rinnovando piuttosto la tradizione italiana, in auge ormai da ben settant’anni. Stavolta però Arisa interpreterà caninamente le parole scritte per lei da un altro celebre artista: Gigi D’Alessio.

Arisa: l’emozione unica a Sanremo per la canzone di Gigi D’Alessio

Arisa nella giornata di ieri ha partecipato ad una conferenza stampa, in occasione della quale le sue parole pare che abbiano avuto una vastissima risonanza. Molti la incarnano come il simbolo di una futura rinascita dopo la pandemia, che secondo il suo parere: “ci ha insegnato tanto“. Fra tutte le novità però primeggia quella della sua prossima partecipazione al Festival della canzone italiana.

“Quando Gigi mi ha mandato la canzone, mi sono commossa e mi ci ritrovo pienamente in diversi aspetti“, è intervenuta così in merito al brano ancora inedito e dal titolo: Potevi fare di più. Gigi questa volta ha scritto per lei, in onore della loro decennale amicizia, e lei non ha mancato di sottolineare come esso abbia toccato la sua sensibilità.

“Mi piace cantare. E non smetterei mai” ha voluto concludere così le interviste in suo onore l’artista di origini lucane e dall’umiltà disarmante. La canzone racconterà la storia di un amore malato, nocivo, ma non per questo rinuncerà a divertirsi nel corso dell’avventura che pare la sia aspettando a braccia aperte sul palco di Sanremo.

