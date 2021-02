Sanremo, Nuove Proposte 2021: chi è Avincola, tutto su di lui

Sanremo 2021: esordirà il 2 marzo sul palco dell’Ariston, Avincola, giovane e freschissimo volto della categoria Nuove Proposte.

Fa il suo ritorno sul palco dell’Ariston, Avincola, giovane artista romano già noto ai fan del Festival per aver partecipato alla scorsa edizione di Sanremo Giovani. Nel 2019 il cantante perse contro gli Eugenio in Via di Gioia, ma quest’anno si prepara a tornare con un nuovo, avvincente brano dal titolo Goal!. Scopriamo qualcosa di più su di lui e sulla sua carriera.

Chi è Avincola, origini e vita privata

Avincola, pseudonimo di Simone Avincola, nasce a Roma il 23 giugno 1987. Cresce alla Garbatella e sente molto l’appartenenza alla città, nonostante abbia anche origini catalane . Fin da piccolo si appassiona alla musica e a poco più di vent’anni vince i suoi primi significativi premi. Nel 2014 inizia a sbirciare di nascosto le riprese di Edicola Fiore, programma diretto da Rosario Fiorello, finché il conduttore non lo nota e decide di coinvolgerlo come ospite nel suo programma.

La carriera di Avincola, dodici anni di musica

Avincola pubblica il suo primo EP all’inizio del 2008. Nel 2010 lavora ad un docufilm su Stefano Rosso (Stefano Rosso – L’ultimo romano). La pellicola viene presentata ad una delle serate organizzate dal Cinema America di Roma. Nel 2014 conosce Freak Antoni degli Skiantos ed il cantante collabora con lui alla stesura di Così cantero tra vent’anni, brano che dà il titolo all’omonimo album. Nel 2016 presenta il brano Porto fuori il cane a Sanremo Giovani, ma non viene selezionato. Arriva invece in finale nel 2019. Nel maggio del 2020 pubblica un singolo dal titolo Miami a fregene ed ottiene l’accesso a Sanremo 2021 con il brano Goal!.

A Sanremo 2021 con il brano “Goal!”

Il 2 marzo Avincola debutterà sul palco dell’Ariston con il brano “Goal“. “La canzone – spiega alla stampa – racconta il riscatto di chi è stato sempre in panchina a guardare gli altri giocare e si ritrova al 90° minuto a entrare in campo e forse anche a poter fare goal”.

