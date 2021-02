Sara Croce illegale! In costume rosso è un trionfo di sensualità – FOTO

Sara Croce. Ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 e Bonas di Avanti un altro, si mostra in forma strepitosa su Instagram. Pioggia di consensi

Occhi chiari, lineamenti perfetti, capelli lunghi e sinuosi e un corpo strepitoso. Sara Croce è una modella bellissima. Ha solo 22 anni e ha già alle spalle una carriera ben avviata nel mondo dello spettacolo.

Classe 1998, originaria di Garlasco, è diventata celebre per essere stata una delle figuranti che ha prestato la propria immagine nell’interpretazione di Madre Natura durante il programma Ciao Darwin durante l’ottava edizione, condotto da Paolo Bonolis. Sempre a fianco dello stesso mattatore televisivo è stata anche una delle Bonas nella trasmissione Avanti Un Altro.

Si sa molto poco della sua vita privata. E’ iscritta alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano, appassionata di musica heavy metal, amante dello sport, soprattutto l’equitazione. Fidanzatissima con Gianmarco Fiory, portiere del Bari.

Sara Croce: pronta per la prossima avventura televisiva

La bellissima Sara Croce sta ottenendo un successo strepitoso su Instagram. Il web non è stato il suo primo amore, eppure con una platea di oltre 873mila follower, ha una carriera avviata come influencer, oltre che come modella e personaggio televisivo. La rivedremo tra pochissime settimane nella nuova edizione di Avanti un altro.

L’ultimo post da lei pubblicato la vede in una mise ad alto livello di sensualità. Un costume rosso scuro, intero, fascia le sue forme strepitose. La ragazza è semi distesa, lo sguardo fisso in camera, gambe lunghissime e sinuose e dietro di lei uno sfondo minimalista che richiama l’estate e l’attrezzatura dei pescatori. Oltre 40mila like in poche ore e solo commenti di plauso per la sua evidente avvenenza.

Ha conquistato il calciatore Gianmarco Fiory. I due appaiono innamoratissimi, pubblicano vicendevolmente immagini che ritraggono i momenti più belli passati insieme. Sara Croce era stata paparazzata lo scorso anno in Versilia con Andrea Damante (l’ex compagno di Giulia De Lellis ed ex tronista di Uomini e Donne, attuale compagno dell’attirce Elisa Visari ). Molto chiacchierata è stata la vicenda che ha unito il nome della Croce a quello di un magnate iraniano di 30 anni più grande, Hormoz Vasfi, che durante la loro frequentazione pare l’abbia riempita di regali molto costosi e che poi avrebbe chiesto alla ragazza la restituzione di 1 milione di euro per il denaro speso a rapporto concluso.