Shaila Gatta, la velina è bellezza, simpatia e tanta sensualità – VIDEO

Shaila Gatta come non l’avete mai vista, nel suo ultimo video la velina trasmette tanta simpatia e sensualità, connubio perfetto.

Shaila Gatta come non l’avete mai vista, la velina mora dalle tendenze acrobatiche, ha postato un video qualche minuto fa in cui parla di empatia. Dall’etimologia del termine ad oggi, Shaila riesce a coniugare in questa spiegazione bellezza e sensualità. Vestita in total black, spicca solamente uno scrunchie in velluto bordeaux in una coda alta che le conferisce giocosità. La spiegazione dell’empatia nella sua semplicità è impeccabile, come il suo outfit: blazer lungo lucido lasciato aperto, si intravede un body perfettamente abbinato alla giacca e scollato. E’ uno di quei body intimi, molto seducente. Se vi è piaciuto il video, se lo avete trovato interessante MA SOPRATTUTTO se volete che questa rubrica continui…⠀

Fatemelo sapere qui nei commenti ⬇⠀tante risposte in pochi minuti. Dal tenore dei commenti si comprende chiaramente come la rubrica di Shaila sia stata apprezzata e, pertanto, andrà avanti.

Shaila Gatta, sfidata sui social: chi avrà la meglio?

Shaila Gatta un’ora fa ha postato tra le storie di Instagram un video che ritrae Elisa Boriosi, ballerina e coreografa che le ha lanciato una sfida social. Nello specifico, si vede chiaramente Elisa alle prese con delle acrobazie che comprendono più step, il tutto viene eseguito con estrema naturalezza. Conclude il video con la linguaccia finale, a chi sarà rivolta?

Ad ogni modo la Gatta non esita a rispondere e avverte: Mi hai sfidata, a breve il mio video. Chi avrà la meglio? Non resta che attendere la performance di Shaila.

