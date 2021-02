Stefano De Martino, slitta la puntata del suo show: nessuno sa il perchè

Mancato all’appello ieri il programma “Stasera tutto è possibile”. Silenzio in merito allo slittamento anche da parte del conduttore Stefano De Martino.

Tutto tace. La trasmissione condotta da Stefano De Martino, “Stasera tutto è possibile” non è andata in onda ieri sera. Al suo posto su Ra2 il docu-reality “La Caserma” che è stato così anticipato di 24 ore rispetto alla pianificazione iniziale. Nella puntata di ieri sera il giornalista Aldo Cazzullo ha condotto una lezione di storia in caserma legata alla figura di Adolfo Ferrero, tenente degli alpini.

Il cambio di programma del palinsesto non è stato motivato. Silenzio anche da parte di De Martino sulle ragioni di questo slittamento. In questo periodo il condutture e ballerino è molto assente dai social. Tra i tanti impegni, le difficoltà negli spostamenti e la recente perdita della nonna, Stefano pubblica scatti di rado in queste settimane e anche nelle storie appare in poche immagini. Alcuni fan in pensiero temono che anche la notizia della dolce attesa dell’ex Belen Rodriguez possa aver afflitto De Martino.

Stefano De Marino, cancellato episodio del suo programma: non è la prima volta

Non sono state ancora comunicate in via ufficiale le ragioni del rinvio della trasmissione. Non è la prima volta che il programma subisce variazioni in corso d’opera. Anche lo scorso gennaio la seconda puntata era slittata. In questa quinta puntata l’argomento centrale sarebbe stato il mondo animale. Tra gli ospiti i comici Sergio Friscia e Gianluca Fubelli. Nel comedy show immancabili anche Vincenzo De Lucia e il Panda mascotte. Sotto il suo costume il ballerino Egon Polzone.

Stefano De Martino successivamente è intervenuto nelle storie comunicando lo slittamento con una sintetica frase: “Brutta notizia. Questa sera “Tutto è possibile non andrà in onda”. Ritorniamo martedì prossimo”. Poi riposta il traguardo raggiunto dall’amica conduttrice e scrittrice Andrea Delogu, nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. In questo periodo alcune voci si sono diffuse in merito a un avvicinamento tra i due. Ma non è l’unico nome femminile associato a De Martino. Da quando si è dichiarato single la vita sentimentale del ballerino è al centro del mirino.

Aclune indiscrezioni riguardano un suo possibile legame con l’influencer napoletana Chiara Nasti, nota per l’apparizione all’Isola dei Famosi.

