Nella mattinata di ieri, un bimbo di 7 anni è morto in seguito al crollo di un igloo di ghiaccio e neve che costruito insieme al padre.

Tragedia a Tarasp, piccola frazione del comune di Scuol, in Svizzera. Un bambino di 7 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un igloo che aveva costruito insieme al padre. Quest’ultimo è riuscito a liberarsi ed ha iniziato a cercare il figlio che è stato recuperato poco dopo. Alcuni presenti hanno avviato le manovre di rianimazione, poi proseguite dai soccorsi giunti sul posto. Il piccolo è stato elitrasportato in ospedale, dove il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.

Un bambino di soli 7 anni è deceduto nella mattinata di ieri, martedì 16 febbraio, a Tarasp, frazione del comune svizzero di Scuol, nel Canton Grigioni. Secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere del Ticino, la vittima si trovava insieme al padre all’interno di un igloo che avevano costruito insieme. Improvvisamente la struttura è crollata travolgendo entrambi. L’uomo è riuscito a liberarsi dalla neve, con l’aiuto di alcuni presenti, ed ha iniziato a cercare il figlio che è stato recuperato circa 15 minuti dopo. I presenti hanno provato a rianimare il piccolo ed hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi che hanno proseguito le manovre di rianimazione e successivamente hanno trasportato il bambino in eliambulanza presso l’ospedale cantonale dei Grigioni a Coira. Qui, purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il bimbo è deceduto per i gravissimi traumi riportati in seguito al crollo dell’igloo.

Intervenuti anche la polizia cantonale che ha avviato gli accertamenti e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. I familiari della vittima, riferisce Il Corriere del Ticino, hanno ricevuto supporto psicologico da parte del Care Team grigionese.