Test visivo della personalità e illusione ottica. Guarda l’immagine e scopri chi sei

Vuoi scoprire di più su te stesso e sul tuo carattere? Fai il test visivo della personalità con illusione ottica. Osserva l’immagine e rispondi d’ istinto

Chi siamo? Perchè reagiamo in un determinato modo rispetto alle milioni variabili che la vita ci pone di fronte? Cosa ci rende unici e diversi gli uni dagli altri? Questi sono grandi interrogativi che, prima o poi, ognuno si è posto nel corso della propria esistenza.

La nostra mente nasconde tante insidie ma allo stesso tempo è affascinante scoprire come essa lavora. Per aiutare a districarsi meglio in questa immensità, i test di personalità, realizzati da professionisti esperti, sono degli efficaci strumenti di misurazione atti a definire il profilo psicologico del soggetto che vi si sottopone.

Il test psicologico che vi sottoponiamo oggi, lungi dall’avere una connotazione scientifica o diagnostica, ha lo scopo di farvi scoprire di più su voi stessi. Si basa su un’illusione ottica.

Test visivo della personalità. Chi sei veramente

Osservate l’immagine in alto. Cosa vedete? Rispondete d’istinto. Si basa su un‘illusione ottica. In parole povere, l’occhio percepisce qualcosa che in realtà non esiste o che si manifesta in maniera differente da come la stiamo guardando. L’interpretazione della figura dipende dalla capacità del cervello di codificare cosa stiamo vedendo.

Non esiste una risposta giusta o una sbagliata. Ecco le diverse spiegazioni.

Se vedi un volto

Sei una persona analitica ed equilibrata. Lo scopo della tua vita è raggiungere l’armonia e la pace. Affronti i problemi con determinazione, le persone che ti circondano sono sempre tranquille in tua presenza. Non ti lasci scomporre dalle avversità ma le affronti in maniera analitica e senza vacillare. Odi le ingiustizie e la falsità.

Se vedi un cavallo

Ami i piccoli piaceri della vita: lo stare in famiglia, una passeggiata nella natura, la compagnia di un amico. Calmo, tranquillo con i piedi per terra. La banalità e la superficialità non fanno parte del tuo carattere. Non sei mai noioso. Hai profondi ideali e valori ma spesso tendi a porti dei limiti che non intendi superare.

Se vedi un lupo

Sei un sognatore, passionale, punti sempre alle stelle. Hai un forte desiderio di eccellere e primeggiare in tutto quello che fai, tuttavia non sei superbo ma mantieni un alto livello di umiltà e coerenza. Il tuo passato a volte ti blocca e non riesci a lasciarti andare, soprattutto in amore.

Se vedi un cacciatore

Determinato, onesto, quando ti poni un obiettivo difficilmente ti tiri indietro. Sul lavoro sei una certezza assoluta di efficienza. In amore e in amicizia tendi a rimanere spesso nell’ombra, hai paura di emergere. Tuttavia, ispiri fiducia in tutti quelli che ti circondano.