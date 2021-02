Totti e Ilary, tutti increduli per il nuovo arrivo in casa – FOTO

Totti e Ilary allargano ancora la famiglia e dopo Donna Paola accolgono un altro componente molto strano ma dolcissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Ancora una volta Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi lasciano tutti senza parola. La storica coppia è sempre stata molto vera, mostrando alcuni dettagli della propria vita, gag che accadono in casa e che fanno scompisciare tutti. Impossibile non ricordare la caccia al topo entrato in casa che nemmeno il gatto riusciva ad acciuffare.

Ilary è sbarcata relativamente da poco sui social ma quello che ci mostra è sempre originale senza mai uniformarsi a quello che propongono le sue colleghe. E ieri sera un’ennesima sorpresa. La casa si riempie di un nuovo arrivo.

Dopo Donna Paola, la gatta di razza Sphynx che da sempre ha conquistato i fan ed è diventata la più famosa del web, un nuovo e strano inquilino si fa breccia anche nel pubblico che segue la coppia.

Totti e Ilary, in casa arriva una dolce capretta

L’arrivo di Donna Paola aveva fatto ridere tutto il web. Quando Ilary l’ha accolta in casa Totti aveva minacciato, con la sua verve comica innata alla romana, di chiedere il divorzio. “Tiè, guarda mia moglie che m’ha comprato: un gatto senza peli. E sai come lo ha chiamato? Donna Paola” aveva esclamato l’ex calciatore mostrando il suo disaccordo e spiegando che non aveva parlato la moglie per due giorni, confessando però di essersene innamorato anche lui alla fine.

E cosa succederà questa volta? Ilary ha accolta in casa una dolcissima capretta. Lo ha mostrato ieri sera in una serie di Instagram Stories nelle quali si vede che l’animaletto marroncino e bianco si muove per casa.

Prima si accovaccia in un angolo vicino un mobile, poi si alza e sonda il terreno. Si vede la mano della prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi che la vuole accarezzare, infine la piccola Isabel la prende in braccio e la coccola.

E Totti questa volta come l’avrà presa? Per il momento non ci è dato sapere, ma magari chissà nelle prossime Stories vedremo la sua reazione, stay tuned!

