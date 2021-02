Un Posto al Sole anticipazioni 17 febbraio: la scoperta spiazzante di Giulia. Niko sta prendendo le difese degli aggressori di Silvia e Michele

Michele Saviani si sente sempre più estraneo alla nuova linea editoriale voluta da Chiara a Radio Golfo 99. Questo lo sta gettando in una profonda crisi: ha sempre amato il suo lavoro, ma purtroppo è un po’ di tempo che non lo entusiasma più alzarsi il mattino e andare lì per respirare un’atmosfera tanto dura e astiosa. Questo potrebbe spingerlo a prendere una decisione importante, ma per il momento continua stranamente a resistere.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Giulia Poggi ha scoperto che Thea Dimitru le ha raccontato una bugia riguardo a quello che è accaduto. La donna, infatti, ha voluto aiutare l’aggressore di Silvia e Michele senza sapere che fosse lui fino a che una serie di sfortunate coincidenze non glielo ha fatto capire. Questo ha scatenato una discussione tra le due famiglie, in particolar modo perché Silvia dopo essere stata aggredita è molto suscettibile riguardo questo tema.

Alberto ha deciso di fare a Clara una romantica proposta: questo riporterà il sereno tra di loro è finita?

