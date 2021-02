Una donna ed una bambina di 8 anni sono decedute per le esalazioni da monossido di carbonio causate dall’auto lasciata accesa per riscaldare casa.

Avvelenati dalle esalazioni da monossido di carbonio mentre erano in casa. Questo il tragico destino di una donna e di un bambino di 8 anni, deceduto nella serata di ieri a Houston, in Texas (Usa). Stando a quanto ricostruito, le due vittime si trovavano, insieme ad un uomo ed un bambino di 7 anni, nella propria abitazione, dove era stata lasciata accesa un’auto per generare calore, date le bassissime temperature e la mancanza di corrente. Sul posto sono arrivati i paramedici e gli agenti della polizia.

Usa, lasciano accesa l’auto per riscaldare casa: donna e bambina di 8 anni muoiono per le esalazioni da monossido di carbonio

Due morti e due feriti, questo il drammatico bilancio della tragedia consumatasi a Houston, in Texas, nella serata di ieri, martedì 16 febbraio. A perdere la vita una donna, di cui non sono state diffuse le generalità, ed una bambina di soli 8 anni. Secondo quanto riporta la redazione People.com, le due vittime si trovavano in casa con gli altri membri della famiglia, un uomo ed un ragazzo di 7 anni. Per via delle rigide temperature e della mancanza di corrente, avevano deciso di lasciare accesa un’auto che potesse generare calore. Purtroppo i quattro sono rimasti avvelenati dalle esalazioni di monossido di carbonio.

Presso l’abitazione sono arrivate diverse squadre di paramedici che hanno ritrovato i quattro esanimi. Per la bambina e la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed i medici hanno dichiarato il decesso sul posto. Gli altri due componenti della famiglia sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove si trovano ora ricoverati. Non si hanno informazioni sulle loro condizioni.

Intervenuta anche la polizia di Houston che ha svolto tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il capo della polizia, riporta People.com, ha commentato l’accaduto definendolo “straziante” ed ha poi lanciato un appello invitando chiunque ad evitare simili tragedie considerata la pericolosità del monossido di carbonio.