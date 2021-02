Valentina Vignali, la spallina scende e si scopre il meglio, unica-FOTO

La Vignali splendida in accappatoio bianco, si scopre la spalla e le gambe dando uno spettacolo unico ai suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina Vignali stupenda su Instagram in accappatoio bianco, si scopre e i fan vanno in delirio. Nei commenti si vedono cuoricini per l’influencer e complimenti, “Sei bellissima”, “Sei una ragazza sempre più bella ed il tuo fascino aumenta di giorno in giorno”. Nella didascalia scrive:“Mi alleno tanto ma riposo poco, ogni tanto mi piace concedermi un pò di relax e prendermi cura della mia pelle con i prodotti della linea Rilastil Elasticizzante”. L’influencer si rilassa mentre si sparge i prodotti della Rilastil.

Una sorpresa di San Valentino magnifica per la Vignali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La Vignali per San Valentino ha ricevuto una sorpresa davvero speciale da parte del suo fidanzato Lorenzo Orlandi. Condivide una serie di foto di loro due vestiti eleganti a casa contornati da palloncini a cuore, lui si inginocchia e le bacia la mano, avrà forse fatto una proposta? Nella foto dopo appare con delle rose, cioccolatini e un cucciolo di labrador in braccio. Poi mostra la cena e un video della sorpresa organizzata dal compagno che non si è risparmiato nulla, dalle candele rosse, ai palloncini a cuore e le rose con un peluche.

Nella didascalia l’influencer ha poi scritto:”Sono felice di una felicità che mi sta facendo male, non ci sta tutta dietro un cuore solo…il San Valentino più bello della mia vita, grazie!”. Molti indizi fanno pensare davvero che Orlandi abbia fatto la proposta di matrimonio alla Vignali. Nei commenti infatti un amico scrive:”Eeeeh ma che bravo Lorenzo Orlandi, adesso sposatela però che facciamo un addio al nubilato che rompiamo tutto!”, la Vignali risponde al commenti scrivendo:”A lo sai”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Molti utenti criticano il fatto che questo momento è stato curato nel dettaglio solo per pubblicarlo sui social e sostengono che hanno ostentato troppo tutto. Il tempo ci dirà chi ha ragione e se davvero i due si sposeranno o era solo una trovata pubblicitaria.