Alena Seredova, la scollatura è da perdere la testa, l’abito incanta | FOTO

Divenuta mamma per la terza volta, all’età di 42 anni, Alena Seredova appare ogni giorno più bella. L’attrice, che ha avuto i figli Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11 anni, dall’ex marito Gianluigi Buffon, è felicissima accanto al nuovo compagno Alessandro Nasi. All’epoca, per la modella ceca, affrontare la separazione dal portiere non fu affatto semplice: quest’ultimo, pizzicato assieme ad Ilaria D’Amico, si rifece immediatamente una vita con la giornalista. Alena, dopo aver conosciuto il manager di Torino, creò con quest’ultimo una bella famiglia allargata. La piccola Vivienne Charlotte, che ad oggi è il perno delle attenzioni di mamma e papà, sembra riempire di gioia il cuore della Seredova.

Alena Seredova è irresistibile, la scollatura manda i fan in tilt

In una fanpage, dedicata alla splendida modella, è apparsa una vecchia foto di Alena, che quest’ultima ha deciso di condividere tramite le Instagram stories. Nello scatto, i fan possono ammirare la loro beniamina in tutto il suo splendore: il sorriso dell’attrice è contagioso, e l’abito, che ne esalta l’incarnato e le forme, non è da meno.

L’occhio non può far a meno di cadere sul décolleté meraviglioso della modella. L’abito, di colore verde, è caratterizzato da una profonda scollatura, che mette in evidenza il seno generoso e la magnifica silhouette di Alena. Raggiante e luminosa, la Seredova è davvero un incanto.

D’altronde, tutti i post pubblicati dall’attrice registrano il pieno di likes. La bellezza di Alena, che non conosce tempo, non è stata intaccata neanche dalle tre gravidanze: al contrario, l’ex moglie di Buffon è un vero concentrato di sensualità.

