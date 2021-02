Alessia Marcuzzi, per le vie della città con l’outfit che non ti aspetti. Sublime – FOTO

Alessia Marcuzzi per le vie della città con un outfit caldo che fa impazzire i fans della conduttrice. Sublime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi per le vie della città propone il suo caldo outfit: ampio pantalone a vita alta sulle tonalità del marrone a cui ha abbinato un pullover rosa dolce vita e ampio, per metà solo dentro il pantalone. A concludere l’outfit, scarpe bianche a punta e mini bag in pelle. In realtà le foto non sono casuali, la conduttrice sta promuovendo M&A By Alessia Marcuzzi, il proprio brand: si legge sulla pagina dedicata borse e accessori disegnati e prodotti proprio dalla Marcuzzi. In tanti a commentare l’outfit della bellissima conduttrice; tra clamori e critiche di certo la mise non è passata inosservata. Come si dice, purché se ne parli…

Alessia Marcuzzi, è una questione di LUCE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è una veterana nel mondo della televisione, dai suoi esordi ad oggi è passato davvero tanto tempo ma ancora oggi riesce a portare entusiasmo nei suoi programmi, la conduzione delle Iene ne è un esempio. Ma Alessia ama andare oltre assumendo sempre più la veste di imprenditrice. I suoi brand infatti attirano l’attenzione di tantissime donne curiose di scoprire i segreti di bellezza di Alessia. Non solo shoes and bags, ma anche LUCE! Il brand della Marcuzzi che ha come mission quello di occuparsi della bellezza delle donne, di tutte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

I prodotti infatti presentano un buon rapporto qualità/prezzo ed è la stessa Alessia a metterci la faccia. Diversi i video nei quali spiega i prodotti e li prova sul momento.

