Alessia Prete: versione “vie ed rose “ è incantevole poesia FOTO

Dopo Miss Italia nel 2016 la sua vita è cambiata? Cosa sappiamo di Alessia Prete, la modella di Volterra? Scopriamo tutto con una foto

Classe 1995, di origine torinese, Alessia Prete si presenta al pubblico come modella ma la ragazza ne ha fatta di strada prima di arrivare alla notorietà. Dopo aver ricevuto un’educazione severa, prima di intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo si iscrive alla facoltà di Economia e statistica. E’ allegra, semplice e umile. Neanche dopo il successo ha dimenticato le sue radici ed è proprio questo che piace ai fan che la seguono.

Alessia Prete: quale foto vi piace di più?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALE ☀️ (@alessia_prete_official)

La sua partecipazione al Grande Fratello l’ha resa ancora più nota soprattutto perché nella casa intraprende una storia d’amore con Matteo Gentili che finisce nel 2019. Oggi è felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Davide conosciuto a primavera 2020. Instagram è pieno di scatti a lavoro o del tempo libero anche insieme al suo compagno, non mancano video e foto divertenti e sexy. Insomma i suoi quasi quattrocento mila follower possono godere della sua bellezza. Eleganza e sobrietà sono le sue caratteristiche, le qualità che la contraddistinguono da tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALE ☀️ (@alessia_prete_official)

“Alessia sei bellissima” non mancano commenti sotto al post; “Che bellezza” aggiunge un utente; “Sei meravigliosa” scrive un altro. La Prete piace proprio a tutti e il suo sorriso è difficile da dimenticare, la ragazza conquista tutti con la sua allegria. I fan impazziscono per lei e per il fatto che sia rimasta se stessa nonostante tutto.

