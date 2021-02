Il Ministero ha ritirato 2 nuovi prodotti per presenza di ossido di etilene oltre i limiti. Vediamo quali sono quelli interessati stavolta

Il Ministero della Salute insieme alla Guardia di Finanza e al Rafss ha quindi torlto dal mercato nelle ultime ore altri 2 prodotti da forno per la presenza di ossido di etilene nei semi di sesami inseriti nelle preparazioni.

Come già ricordato molte volte in precedenza sempre negli articoli della sezione news del nostro sito, il quantitativo di etilene alimentare non dovrebbe superare mai i 0,5 mg per chilo, mentre quello giunto dall’India è abbondantemente oltre le normative europee.

Gli altri due prodotti richiamati dal Ministero, i dettagli

Non sembra placarsi la lista di prodotti da forno ritirati dal Ministero per la presenza di ossido di etilene oltre i limiti nei semi di sesamo importati dall’India. Vediamo nello specifico quali sono i due prodotti.

Sfilatini al sesamo venduti in confezioni da 200 grammi, lotto di produzione L201006 con data di scadenza 06/10/21. Marchio del prodotto Sapori & Piaceri , ragione sociale dell’OSA Fietta Spa, nome del produttore F.lli Milan Srl sito in Strada Leinì 16, 10072 Caselle T.se (To).

venduti in confezioni da 200 grammi, lotto di produzione L201006 con data di scadenza 06/10/21. Marchio del prodotto , ragione sociale dell’OSA Fietta Spa, nome del produttore F.lli Milan Srl sito in Strada Leinì 16, 10072 Caselle T.se (To). Sfilatini al sesamo, lino e papavero venduti in confezioni da 200 grammi, lotto di produzione L201006 con data di scadenza 06/10/21. Marchio del prodotto Sapori & Piaceri, ragione sociale dell’OSA Fietta Spa, nome del produttore F.lli Milan Srl sito in Strada Leinì 16, 10072 Caselle T.se (To).

Il Ministero raccomanda di non consumare i prodotti e di restituirli nel punto vendita dove sono stati acquistati per un cambio merce immediato.

