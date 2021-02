Aurora Ramazzotti, lo shorts illegale: fisico che oscura mamma Michelle – FOTO

Aurora Ramazzotti bellissima, lo shorts illegale mostra un fisico da paura. La visione fa tremare il social che ne apprezza la bellezza.

La storia pubblicata qualche ora fa da Aurora Ramazzotti ha suscitato la curiosità dei suoi milioni di follower. Innanzitutto, l’outfit per nulla invernale potrebbe far pensare che la foto non sia di ora ma datata, ma a questo piccolo equivoco interviene Aurora motivando che a casa sua c’è caldo. In effetti lo stile sportivo della giovane è prettamente estivo: shorts neri con ampie fasce elastiche NIKE, che mettono in mostra il fisico asciutto e tonico della figlia di Eros. Un top grigio intimo cortissimo che non nasconde l’addome scolpito. Il bel fisico è di famiglia, visto che Michelle da sempre è notevole, non a caso fu scelta tanti anni fa come testimonial per un brand di intimo. I paragoni mamma e figlia sono inutili dato che entrambe sono stupende, il web le ama.

Aurora Ramazzotti ricorda il triste anniversario

Aurora Ramazzotti posta tra le storie anche un ricordo dell’anno scorso e fa – seppur in chiave ironica – un triste pensiero. Nella foto appare mentre si concede dell’attività all’aperta e scrive al riguardo ora, come l’anno scorso la maratona era fattibile…Poi è arrivato il Covid...una triste constatazione che in questo periodo stanno facendo tutti. Ovvero, quasi un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, dallo scoppio della pandemia che ha cambiato per sempre le nostre vite. E la stessa Aurora ha vissuto, qualche mese fa, proprio le conseguenze di questa emergenza vista la sua positività al virus che non le ha permesso di compiere quelle limitate azioni nella vita di tutti i giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Per fortuna da tempo ormai ha ripreso in mano la sua vita, proprio ieri sera è stata protagonista nella veste di Iena, con tanto di classica divisa.

