La Guaccero appare nel suo armadio di scena circondata da tantissime scarpe e vestiti e ne indossa uno che lascia senza fiato

La bellezza della Guaccero non ha fine, indossa su Instagram un abito con uno spacco vertiginoso tutto nero e con le paiettes. Appare all’interno del suo armadio di scena in mezzo a tantissimi vestiti e scarpe, il sogno di ogni donna. Ricorda un pò l’armadio di Carrie Bradshaw in Sex and the City, che spettacolo. Sandra Milo commenta sotto alla foto:“Potrei impazzire per la collezione delle tue scarpe che fin da ragazza, sono sempre restata la mia passione”.

Bianca Guaccero e i suoi look fantastici a Detto Fatto

La Guaccero in ogni puntata di Detto Fatto appare sempre con dei look coloratissimi e di tendenza. Le piace giocare con i colori e con i modelli che indossa. Recentemente ha indossato un mini abito nero con delle palme verdi stampate ovunque. Un’altra volta ha indossato un completo arancione con pantaloni a pinocchetto e giacca elegante. Una volta invece si è presentata in versione giapponese con un kimono lunghissimo bianco con dei disegni.

Insomma a volte è giapponese e altre floreale con un tocco sbarazzino, alla Guaccero piace cambiare ma la sua vera natura l’ha spiegata in un post, sotto ad una sua foto trasformata in quadro. Scrive:”Questa foto rappresenta esattamente ciò che sono..una donna romantica, con un vestito rosa di taffetà ampio, ma con le scarpe ad anfibio per camminare anche tra i sentieri più sterrati. E il pantalone di pelle che nasconde lo spirito ribelle di un’animo sostanzialmente rock”.

La Guaccero chiede poi consigli a Carla Gozzi per sapere come è andato il suo look e la descrizione della sua personalità. La Gozzi replica scrivendo:”Sintesi perfetta! Sognatrice ma con i piedi per terra e pronta a tutto per vivere con emozione e sentimento la vita. Da vera Romantic Rock”.