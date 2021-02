Bruno Vespa non ne può più ed esplode da Alberto Matano

Vespa non ne può più e non riesce a trattenersi da Alberto Matano, dice:”è inutile romperci la testa”

Alla Vita in diretta Bruno Vespa non si trattiene più e tira fuori tutto. “Inutile romperci la testa con tutte queste varianti”. Recentemente infatti la variante inglese è arrivata anche in Italia, in particolare a Napoli è stata isolata una variante rara del Sars-covid 19. In questo momento stanno tutti discutendo sulle giuste decisioni da prendere in merito a una possibile nuova ondata. I cittadini chiedono chiarezza alle istituzioni, ma queste ultime non sanno ancora quali saranno i nuovi provvedimenti. Forse si va verso una nuova chiusura totale per un breve periodo.

Alberto Matano cerca di fare chiarezza sulle vicende del covid e Vespa esplode

Alberto Matano cerca di fare luce sulla questione della nuova variante del covid e ospite nella trasmissione c’è stato anche Bruno Vespa, che non si trattiene e dice quello che pensa senza mezzi termini. Il famoso giornalista sostiene che è inutile cercare di comprendere ciò che accade perché ne usciranno altre di varianti, non si può andare in crisi ma bisogna solamente proseguire come sempre. Sottolinea poi anche una buona notizia, che comunque sia all’estero i vaccini hanno dato prova di essere efficaci anche contro la nuova variante.

Bisogna sempre dare anche le buone notizie e non solo quelle cattive, altrimenti si crea un terrorismo immotivato. Infatti in Israele e Gran Bretagna i vaccini si sono dimostrati efficaci anche contro nuove varianti e questo è molto importante da dire. Vespa insiste poi che basterebbe avere una buona campagna di vaccinazione per risolvere il problema. Vespa si è poi anche espresso sul nuovo governo Draghi dicendo che ha detto una cosa di buon senso:” Qualunque provvedimento verrà comunicato con ragionevole anticipo”.

Ovviamente è riferito al caso di San Valentino che cadeva la scorsa domenica. Dove tutti i ristoranti in Liguria, Abruzzo, Toscana, Umbria e Trento si sono trovati a dover chiudere dopo aver preso prenotazioni e aver comprato viveri per i clienti. A causa di una decisione lampo dell’ultimo momento di mettere le regioni in zona arancione. Ci sono state molte proteste in merito a questo atto, ritenuto davvero impensabile.