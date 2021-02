La camicia di Elena Sofia Ricci: semplice, elegante e raffinata. E’ tendenza Primavera 2021.

L’attrice che stasera ci distoglierà dai pensieri negativi con Che Dio ci aiuti su Rai 1, Elena Sofia Ricci, è apparsa sui social con una camicia bianca che riempie l’aria di primavera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

Uno splendido scatto che non ci fa sentire altro che la nostalgia dei primi soli primaverili. Elena Sofia Ricci riempie il suo profilo Instagram con foto che spaziano dai ruoli da lei interpretati a attimi che la ritraggono in momenti qualsiasi, di giornate qualsiasi.

Il messaggio che ci tiene a lanciare è l’esaltazione della bellezza semplice, pura, genuina, nella sua forma più naturale e neutrale. E’ una paladina del no make-up e in moltissimi scatti si lascia ammirare acqua e sapone.

Fa da complice la sua innata raffinatezza: è impossibile non apprezzare l’eleganza di Elena Sofia Ricci. E la sua naturale e spontanea femminilità è stata recentemente esaltata da una camicia bianca con le medesime caratteristiche.

La camicia bianca è il capo must have per eccellenza. E’ uno di quegli indumenti da tenere nell’armadio anche come “scorta”, perché salva letteralmente ogni tipo di outfit. E’ perfetta per ogni stagione e, come nel caso di Elena Sofia Ricci, quando si avvicina la stagione calda, può essere sfoggiata al naturale, lasciando slacciato qualche bottone e rimboccando le maniche a tre quarti. Una vera e propria liberazione dal maglione invernale.

Ecco perchè, anche per la Primavera 2021, sarà un capo basic che deve trovar posto in ogni guardaroba.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

In questa foto, l’attrice si dichiara emozionata per essere stata scelta come ambassador dal brand l’Oreal Paris. E coglie anche l’occasione per rimarcare l’ideale alla base del marchio: non solo promuovere prodotti di bellezza ma valorizzare l’autostima di ciascuna donna non dimenticando che la ricerca della perfezione fa cadere nel dimenticatoio i difetti, vera arma di distinzione di ognuna di noi.

Elena Sofia Ricci, infine, esalta l’espressività naturale che spesso una donna cerca di nascondere: “Anche i segni del tempo sono belli. Se fai in modo che la vita ti attraversi, qualche ruga arriva e và coccolata con amore… perché “Noi valiamo” “

E nell’immagine che accompagna questo inno all’apprezzare sé stesse, l’attrice di Che Dio ci aiuti indossa l’iconica camicia bianca: un modello in seta, leggermente trasparente e molto morbido. Il colletto sottile forma una scollatura a V e le maniche leggermente gonfie sono chiuse da un bottoncino tondo.

Elena Sofia Ricci ha arricchito la semplicità dell’indumento con dei gioielli d’oro: un bracciale a fascia spessa, un sottile girocollo e degli orecchini pendenti.

Un look all’insegna della sobrietà, elegante proprio nella sua semplicità. Innegabile che calza a pennello con l’ideale di bellezza che predica l’attrice, alla continua ricerca del lato più puro di una donna.

E per quanto riguarda noi, cosa aspettiamo ad indossare questo evergreen su un jeans o con un completo giacca-pantalone? E non dimentichiamo l’abbinamento con i colori in tendenza per la prossima stagione: una tonalità pastello sarà perfetta con il nostro indumento basic.

Finché farà freddo, si potrà sempre optare per la camicia bianca sotto un cardigan multicolor.