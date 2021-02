Chiara Nasti esagerata in bikini e tacchi alti…da infarto! – FOTO

Chiara Nasti ha deliziato i suoi ammiratori dei social con uno scatto in cui mostra con orgoglio tutta la bellezza dell’invidiabile fisico

I follower di Chiara Nasti si saranno probabilmente spaventati dopo aver sentito il cuore fermarsi per un attimo quando si sono trovati di fronte all’ultima foto pubblicata dall’influencer. Uno scatto ripreso probabilmente su un set visto che la modella ha alle spalle un pannello sui cui è raffigurato un maestoso tramonto e ai suoi piedi ci sono come delle piccole dune di sabbia. Nello scatto infatti Chiara si mostra con un sensuale bikini rosa che sembra fare una fatica immane a contenere la generosità del suo décolleté. In perfetto abbinamento indossa inoltre dei sandali con un tacco vertiginoso che avvolgono le sue gambe tornite grazie a dei morbidi lacci. Il corpo mozzafiato è impreziosito da diversi tatuaggi che la Nasti sfoggia mentre il suo sguardo sembra essere rivolto verso l’infinito.

Chiara Nasti esce allo scoperto con il suo nuovo amore