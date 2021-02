Covid, prima zona bianca in Italia: i numeri ci sono

Il basso numero di contagi potrebbe far scattare la prima zona bianca in Italia: la regione del nord sembra essere sulla buona strada.

Una delle regioni al nord della penisola italiana sembra essere sulla buona strada, con un totale numero di contagi da Covid-19 che tende a diminuire progressivamente. Le recenti statistiche a riguardano hanno infatti riscontrato un drastico calo. Per tre settimane di consecutive la soglia è stata di circa 50 contagi per 100.000 abitanti della regione. Inoltre anche la situazione nelle terapie intensive risulta essere migliorata. Tutti i presupposti lasciano intuire che, salvo imprevisti, la Valle D’Aosta possa passare a breve in zona bianca.

Covid, Valle D’Aosta: sarà la prima zona bianca in Italia

A sancire il cambiamento di colore per la Valle D’Aosta però non basterebbero soltanto i dati positivi emersi dalle indagini dell’ultimo mese. Nonostante la pressione sanitaria sia molto più lieve rispetto al passato, la decisione finale spetterebbe unicamente all’opinione di Roberto Speranza, l’attuale Ministro della Salute.

Già durante la prima ondata, nello scorso anno, la situazione nella regione era apparsa come separata dal resto della penisola per il suo basso indice di contagi. Eppure, vista la pressoché totale apertura degli esercizi rimasti chiusi nella città tra le alpi fino ad ora (impianti sciistici, cinema, palestre e teatri), si sta valutando se riaprire le attività non possa trasformarsi in un passo falso.

Ad oggi i ricoveri giornalieri dei pazienti con sintomi lievi da coronavirus sono 8, mentre le terapie intensive hanno ospitato soltanto 2 pazienti affetti dal virus.

