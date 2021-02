Cristina Buccino, sguardo languido e labbra carnose…hot! – FOTO

Cristina Buccino lascia il pubblico dei social senza fiato grazie ad uno scatto in cui a conquistare l’attenzione sono i meravigliosi particolari del suo viso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

I follower che seguono Cristina Buccino attraverso Instagram hanno certamente avuto problemi con la respirazione dopo aver visto l’ultima foto pubblicata dall’influencer. In questo scatto infatti l’immagine che si presenta al pubblico spezza letteralmente il fiato grazie alla sua grande carica sensuale. Cristina si mostra appoggiata ad una parete nascosta da una tenda bianca che fa da contrasto al suo abitino nero. Un vestito mini che ha il merito di mettere in risalto le meravigliose lunghe gambe rese ancora più incantevoli dal colorito ambrato. Le braccia morbide sui fianchi sono lasciate scoperte dalle eleganti balze dell’abito. A far girare però la testa è senza dubbio l’espressione del suo viso perfetto incorniciato dai lunghi capelli e dal trucco ricercato. Gli occhi infatti assumono uno sguardo languido capace di accendere i desideri e le labbra carnose permettono alla fantasia di galoppare.

La vita privata di Cristina Buccino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Le riviste di gossip sono da diverso tempo particolarmente attente alla vita privata di Cristina Buccino attribuendole spesso flirt che poi devono essere puntualmente smentiti. Una situazione questa che come la stessa influencer ha dichiarato in alcune interviste le ha creato un certo disagio soprattutto quando era più giovane. Recentemente le è stato attribuita una relazione con il campione di motociclismo Andrea Iannone. Anche questa smontata dagli stessi interessati così come le voci circolate su Cristiana e Colin Farrel nonché con il calciatore Kolarov.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

La sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip però anche per le storie d’amore, questa volta vere, che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni. Dopo la relazione con l’ex tronista Cristiano Angelucci infatti la Buccino si è lasciata accompagnare dall’attore Alex Belli, il calciatore della Juventus Ronaldo e Claudio D’Alessio, figlio del cantante Gigi.