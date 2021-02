La Leotta è bellissima in rosso ma la camicetta è decisamente troppo stretta e il seno prorompente della conduttrice fuoriesce

Diletta Leotta bellissima su instagram nelle stories, appare con una camicetta rossa e il rossetto in tinta rosso. Incantevole ma un seno esce dalla camicetta perché è troppo stretta. La bella Leotta in questi giorni è in estasi per il derby di Milano che si terrà domenica a San Siro. Una grande emozione per lei ma anche per tutti i tifosi che però dovranno accontentarsi di guardarlo da casa. Eccetto per 6 tifosi a cui è stato concesso partecipare in totale sicurezza al derby dal vivo. I tifosi si dicono emozionati al massimo.

Diletta Leotta e Can Yaman si sposano?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

In questi giorni non si è fatto altro che parlare del fatidico aereo volato nel cielo di Roma che portava la scritta:“Diletta mi vuoi sposare? Ti amo Can”. A quanto pare sembrerebbe una proposta di matrimonio a tutti gli effetti, e per giunta anche molto romantica. L’attore Turco della fortunata serie tv Daydreamer, si frequenta con la conduttrice da qualche mese. Appare quindi un pò prematura questa proposta, ma sarà vera? I due sono la coppia più chiacchierata del momento.

In molti credono che la loro relazione sia solo una trovata pubblicitaria, ma il tempo passa e i due continuano a vedersi con tanto di foto romantiche insieme e dediche speciali. Hanno trascorso anche il weekend di San Valentino insieme in Costiera Amalfitana. Tuttavia c’è chi ancora dubita. Allora forse l’attore ha voluto dimostrare con questo gesto che alle Leotta ci tiene davvero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

In ogni caso sembra tutto molto strano. Anche il fatto che nessuno dei due diretti interessati abbia proferito parola al riguardo ne per smentire ne per confermare quanto accaduto. Staremo a vedere quali saranno le novità che ruoteranno intorno alla coppia più discussa del momento.